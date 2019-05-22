أصيب بسهم في قلبه.. وذهب إلى المستشفى

2019/05/22 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

نجا رجل من الموت بأعجوبة بعدما أصيب بسهم نافذ إلى قلبه، حيث نجح الأطباء في إنقاذه في الوقت المناسب، لكن الأغرب هو الطريقة

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