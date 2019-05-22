تحذيرات من سيطرة

2019/05/22 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دعا رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، الناخبين الأوروبيين إلى عدم منح أصواتهم إلى اليمينيين المتطرفين، وذلك عشية انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري

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