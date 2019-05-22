القبض على ارهابي شارك بالهجوم على مراكز شرطة بالانبار

2019/05/22 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، عن القاء القبض على أحد الارهابيين، شارك بالهجوم على مراكز الشرطة في محافظة الانبار.وذكرت المديرية في بيان” ان مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات اللواء ٣٨ وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من اعتقال أحد الارهابيين المشاركين الرئيسين في الهجوم على مركز شرطة البو طيبان وسقوطه […]

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