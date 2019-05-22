2019/05/22 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس عقد مجلس الامن الوطني اجتماعه الاسبوعي، الاربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.وبحبس بيان المجلس، تلقته “خطوة برس”، انه” ناقش الاوضاع الاقليمية والدولية المتوترة ودور العراق واستعداداته سواء لدرء مخاطر التهديد او لمواجهة كافة الاحتمالات التي من الممكن ان يتعرض لها العراق والمنطقة، فيما شخّص المجلس

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اجتماع لمجلس الامن الوطني يبحث استعداد العراق لمواجهة “المخاطر” وكالة خطوة برس.

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