2019/05/22 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس توجه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى الكويت في أول زيارة له للدولة بعد أن تولى منصبه في تشرين الأول الماضي.وقال سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمي أمس إن زيارة عبد المهدي للكويت تهدف إلى ”استكمال زيارته لدول الجوار العراقي والتنسيق المشترك خصوصا بعد انعقاد اللجنة العليا المشتركة“ بين البلدين في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبدالمهدي يتوجه الى دولة الكويت وكالة خطوة برس.

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