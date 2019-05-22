عبد المهدي يصل الكويت

2019/05/22 | 17:05

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- كردستان

بحث مستشار مجلس امن اقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء (22 أيار 2019)، الأوضاع في المناطق المتنازع عليها.

وذكر مكتب بارزاني الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الأخير بحث آخر تطورات الوضع الاقليمي وخطوات

غادر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الأربعاء (22 أيار 2019)، العاصمة بغداد متوجها الى دولة الكويت.

الى ذلك كشف سفير العراق لدى الكويت، علاء الهاشمي، الاربعاء 22 ايار 2019، عن تفاصيل زيارة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المرتقبة.

وقال ال

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