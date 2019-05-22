2019/05/22 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي الى دولة الكويت اليوم في زيارة رسمية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يصل الى الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يصل الى الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).