2019/05/22 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ خاص..اتهمت النائبة عن تحالف سائرون، نورس كامل، الأربعاء، مجلس محافظة بابل بعقد جلسة “وهمية” واتخاذ قرار رفض اقالة مدير صحة المحافظة.وقالت كامل لـ /المعلومة/ إن “قرار مجلس محافظة بابل الرافض لإقالة مدير الصحة مخالف لقرار وزير الصحة ومجلس الوزراء”.وأضافت، أن “رئيس المجلس عقد جلسة وهمية واستحصل تواقيع بعض الأعضاء عن طريق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة تتهم مجلس بابل بعقد جلسة “وهمية” وجمع تواقيع عبر “الهاتف النقال”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة تتهم مجلس بابل بعقد جلسة “وهمية” وجمع تواقيع عبر “الهاتف النقال”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).