2019/05/22 | 17:09

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وفد اعضاء مجلس النواب لمحافظة كركوك يلتقي رئيس واعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات

الاربعاء

22

ايار

2019 :

04:46 pm

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التقى رئيس وعدد من اعضاء مجلس المفوضين وبحضور رئيس الادارة

الانتخابية يوم الاربعاء 22/5/2019 في مقر المفوضية وفد اعضاء مجلس

النواب من ممثلي محافظة كركوك وحضر الاجتماع ايضا فريق الامم المتحدة

في المفوضية.وتم خلال اللقاء عرض الملفات المهمة التي تتعلق بالانتخابات الخاصة

بمجالس المحافظات المقبلة والدور المهم الحيوي الذي تمارسه القوى

والاحزاب الوطنية في محافظة كركوك ومن مختلف الطوائف والمكونات التي

تمثل ابناء هذه المحافظة من اجل اجراء انتخابات نزيهة وعادلة

فيها.كما تطرق الاجتماع الى اهمية العمل على ايجاد سجل ناخبين رصين ومعد

اعدادا مهما وتاكيد السادة رئيس واعضاء مجلس المفوضين واهتمام المجلس

بهذا الامر وارسال رسائل اطمئنان الى جميع مكونات المدينة بان سجل

الناخبين هو محط اهتمام المجلس والادارة الانتخابية بعد التركيز على

تعاون الوزارات التي تسهم بشكل واخر في دعم عمل المفوضية ومنها وزارة

التجارة ووزارة الصحة ووزارة التخطيط مع التاكيد على الاستمرار في

التواصل مع تلك الوزارات لغرض اتخاذ الاجراءات الكفيلة والتعديلات

المطلوبة من اجل الوصول الى سجل ناخبين رصين.من جانب اخر اكد السادة اعضاء مجلس النواب من محافظة كركوك على

استمرار التواصل مع مجلس المفوضين ودعم عمله من اجل انجاح الانتخابات

المقبلة في المدينة التي لم تجر فيها انتخابات محلية لمجلس المحافظة

منذ عدة دورات

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