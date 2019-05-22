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لأي سبب تلتزم اسرائيل الصمت حيال التصعيد الاميركي الايراني؟


لأي سبب تلتزم اسرائيل الصمت حيال التصعيد الاميركي الايراني؟
2019/05/22 | 17:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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