رسمياً .. دورتموند يتعاقد مع براندت

2019/05/22 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} علن نادي بورسيا دورتموند الألماني رسمياً تعاقده مع الجناح والمهاجم الألماني جوليان براندت من صفوف باير ليفركوزن بعقد طويل مدته 5 سنوات يمتد حتى عام 2024.

ونشر نادي بورسيا دورتموند الألماني بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت وحساباته الشخصية الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أكد فيه تعاقده مع جوليان براندت.وقالت صحيفة “بيلد الألماني” أن بورسيا دورتموند أنهى صفقة جوليان براندت بشكل رسمي لصالحه بعد دفع قيمة الشرط الجزاء لفسخ عقد اللاعب وقيمته 25 مليون يورو.وواصل بورسيا دورتموند ضرباته في سوق الانتقالات الصيفية استعداداً للموسم الجديد بإنهاء ثالث صفقات الفريق الأول قبل حتى الدخول في شهر حزيران.وتعاقد بورسيا دورتموند منذ أيام مع نيكو شولز جناح وظهير هوفنهايم، قبل أن يتم تعاقده اليوم مع لاعبين من العيار الثقيل وهما ثورجان هازارد وجوليان براندت.انتهى

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