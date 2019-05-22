2019/05/22 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أوقف أحد حراس فعاليات مهرجان “كان” السينمائي الصحفية كلوديا إلير ومنعها من الدخول لمشاهدة أحد عروض المهرجان بسبب ارتدائها حذاء غير مناسب.وذكرت رئيسة تحرير مجلة “فاريتي” الأمريكية الأسبوعية، كلوديا إلير، أنها لم ترغب بالذهاب لحضور فعاليات المهرجان أصلا، بسبب معاناتها من ضرورة ارتداء حذاء غير مريح “حذاء بكعب”.وقالت إلير: “أوقفني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منع صحفية من حضور مهرجان “كان” لسبب غريب وكالة خطوة برس.

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