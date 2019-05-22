القائم بالأعمال في السفارة الألمانية يبدي اعجابه بطبيعة الحياة البغدادية

2019/05/22 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر القائم بالأعمال في السفارة الالمانية ببغداد يوخن مولر، اليوم الأربعاء، عن اعجابه بطبيعة الحياة البغدادية خلال زيارته مول المنصور

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