تربية المثنى: شمول اكثر من 100 مدرسة بالتأهيل ضمن برنامج الامانة العامة

2019/05/22 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينت المديرية العامة لتربية المثنى، اليوم الأربعاء، وجود اكثر من 100 مدرسة يجري تنفيذها بأسلوب الامانة العامة في عموم المحافظة ضمن موازنة 2019

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