تحالف البناء يكشف معلومات استخبارية “خطيرة” بشأن عمليات احتراق مزارع الحنطة

2019/05/22 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف النائب عن تحالف البناء محمد كريم، الأربعاء، عن الجهات التي تقف وراء حرائق مزارع الحنطة في صلاح الدين وديالى وجنوب كركوك.وقال كريم لـ/المعلومة/ إن “معلومات استخبارية دقيقة وصلت للقوات الأمنية ولجنة الامن النيابية عن الجهات التي تقف وراء حرائق مزارع الحنطة في صلاح الدين وديالى وكركوك”.وأضاف ان “تلك المعلومات تفيد بقيام […]

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