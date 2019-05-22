الاستخبارات العسكرية تعتقل أخطر إرهابي داعشي في الأنبار

2019/05/22 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن القبض على ارهابي شارك بالهجوم على مراكز الشرطة بالانبار.وقالت المديرية في بيان تلقت /ميديا نيوز، / نسخة منه ان “مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٠ وبالتعاون مع استخبارات لواء ٣٨ تمكنت من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة البو طيبان بالرمادي “.واضاف البيان، […]

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