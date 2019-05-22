مشاكل صحية تكشفها أصابع اليدين

2019/05/22 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يرسل الجسم أحياناً “رسائل” تدل على عوارض مرضيّة يحاول التخلص منها لاستعادة صحته ونشاطه.ماذا عن أصابع اليدين؟ لون الأظافر زرقاء: إذا كان اللون تحت الأظافر يميل الى الإزرقاق وإذا استمر هذا الوضع لأكثر من يومين، هذا يعني أنك مصاب بمرض يؤثر سلباً على الدورة الدموية.لون الأصابع بيضاء: تدل هذه الحالة إلى […]

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