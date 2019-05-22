2019/05/22 | 17:53

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هل سيكون العراق قاعدة لضرب إيران..



العصائب تعلق!

بغداد/..



علقت كتلة صادقون البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الأربعاء، على الانباء التي تحدث عن جعل العراق قاعدة أمريكية لضرب الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال النائب عن الكتلة حسن سالم، لـ"عين العراق نيوز"، اننا "نرفض استخدام العراق كقاعدة لضرب دول الجوار وخصوصا الجمهورية الاسلامية، فهذا لن يكون لان ايران صاحبة الفضل في مساعدة العراق على طرد تنظيم داعش".

وبين سالم ان "الحديث عن تواجد القوات الامريكية لأغراض الاستشارة والتدريب مناف للحقيقة، فالجنود الامريكيين يقومون بمهام قتالية".انتهى3

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