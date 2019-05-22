أزمة الكيماوي تعود مجددا إلى سوريا وواشنطن تهدد بالرد

2019/05/22 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الولايات المتحدة أنها سترد بشكل سريع على مسألة استخدام النظام السوري لأسلحة كيمياوية في محافظة ادلب صباح يوم التاسع عشر من أيار الحالي.

واشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس في بيان، الى وجود دلائل على استخدام النظام السوري لغاز الكلور شمال غربي سوريا، مبينة ان واشنطن سترد بشكل سريع وبالتعاون مع حلفائها في حال ثبوت ذلك.

وقالت، إن الهجوم جزء من حملة عنيفة تشنها الحكومة السورية على مناطق تضم مئات المدنيين في محافظة ادلب.

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