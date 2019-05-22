2019/05/22 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، اليوم الاربعاء، سبب تأجيل جلسة استجواب المحافظ يحيى الناصري، فيما اشار الى إمهال محافظ ذي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخاقاني يكشف سبب تأجيل جلسة استجواب محافظ ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخاقاني يكشف سبب تأجيل جلسة استجواب محافظ ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).