الإنتربول يبلغ كردستان بأن عملية تسليم نجم الدين ستكون لبغداد لا لأربيل

2019/05/22 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف مصدر عراقي في بيروت تداعيات اعتقال نجم الدين كريم، محافظ كركوك السابق، لافتا إلى أن الانتربول ابلغ كردستان بأن عملية تسليم نجم

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