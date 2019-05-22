الحزب الديمقراطي: كردستان في طريقها لحسم اختيار نيجرفان برزاني رئيسا لها

2019/05/22 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأربعاء، أن رئاسة كردستان ستحسم اختيار نيجرفان بارزاني رئيسا لها.وقال عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي ريبوار بابكائي في تصريح تابعته /ميديا نيوز / إن برلمان الاقليم سيجتمع مطلع الاسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد للاقليم من بين المرشحين الخمسة للمنصب، مشيرا الى أنه سيتم تقديم ثلاثة مرشحين […]

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