العراق سيقود وفود الوساطة بين طهران وواشنطن خلال اليومين المقبلين وغرور القادة العرب سيطيح بالخليج

2019/05/22 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، الأربعاء، أن العراق سيقود وساطة مهمة بين إيران وأمريكا لإنقاذ المنطقة من الحرب وتخفيف حدة التوتر بين الطرفين، فيما بينت أن الوفود التي سترسل لطهران وواشنطن ستكون برئاسة رئيس الجمهورية برهم صالح.وقالت الحامدي في تصريح لـ/ المعلومة/، أن “ العراق ودول الخليج أول المتضررين من […]

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