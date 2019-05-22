وكالة فارس: إرسال مدمرة وبارجتين من الأسطول البحري رقم 62 إلى مياه الخليج

2019/05/22 | 18:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة أنباء فارس بأن الجيش الإيراني أرسل قطعا من الأسطول الحربي اثنان وستون إلى المياه الدولية، موضحة أن الأسطول مكون من المدمرة بايندر والبارجة بوشهر والبارجة لاوان.وأضافت، أن هذه القوة أرسلت بعد أن كثفت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون من حشد قواتها في المياه قرب الحدود الإيرانية.

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