2019/05/22 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

دعت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، روسيا لتوحيد الجهود لمواجهة إيران.

وذكرت وسائل اعلام دولية ان واشنطن دعت موسكو لتوحيد الجهود لمواجهة إيران.

وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا ملموسا في الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على ايران وتصنيف حرسها الثوري إرهابيا، وإرسال مجموعة سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "Abraham Lincoln" رفقة قاذفات من طراز "B-52" إلى منطقة الخليج بسبب "تهديدات إيرانية" للقوات الأمريكية وحلفائها.

واتهم مسؤولون إيرانيون، بينهم فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، السعودية بالسعي لإشعال حرب بين إيران والولايات المتحدة.

وسبق أن بيشه إلى "إيجاد طاولة بخطوط حمراء في العراق أو قطر"، تضم مسؤولين من إيران والولايات المتحدة لـ "إدارة التوتر بينهما".

وفي 18 ايار، دعا العاهل السعودي إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، يوم 30 من الشهر الحالي، على خلفية الاعتداءات على محطتي ضخ للنفط في السعودية و4 سفن قرب سواحل الإمارات.

بغداد اليوم _ بغداد

قال الدبلوماسي الإيراني السابق، هادي أفقهي، إن هناك وساطات من عده دول للحيلولة دون وقوع حرب بين واشنطن وطهران ومنها العراق، خاصة بعد زيارة بومبيو التي حمل فيها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رسائل بأنهم لا يريدون حرباً.

ونقلت

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء (22 ايار 2019)، الى دولة الكويت.

وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وصل الى دولة الكويت عصر اليوم، وكان ف

بغداد اليوم _ بغداد

كشف النائب عن تيار الحكمة الوطني، حسن فدعم، سيناريو تأجيل جلسة البرلمان، التي كان من المزمع انعقادها، اليوم الأربعاء.

وقال حسن فدعم، في مؤتمر صحفي، أنه "كنا جالسين في القاعة منذ الساعة 12، وبقينا أربع ساعات لاكتمال النص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الخارجية الأميركية تدعو روسيا لتوحيد الجهود لمواجهة إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الخارجية الأميركية تدعو روسيا لتوحيد الجهود لمواجهة إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).