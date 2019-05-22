2019/05/22 | 18:11

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هود : الولايات المتحدة أعفت العراق من العقوبات ويمكنه شراء الطاقة من إيران

أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد جوي هود ان الولايات

المتحدة أعفت العراق من العقوبات على إيران ويمكنه شراء الطاقة

منها.هود أوضح في مؤتمر صحفي أن ما يهم أميركا عدم تأثر الاقتصاد العراقي

بأية أزمة وتشجيع الآخرين على الاستثمار في العراق ودعم مؤسساته بكافة

المجالات ، وأشار إلى أن تبادل وجهات النظر بظل حالة الاحتقان

الموجودة في المنطقة أمر مهم وليس لديه علم بوجود وساطة عراقية ويمكن

لواشنطن التواصل المباشر مع الجانب الإيراني.

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