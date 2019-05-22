“المعلومة” تكشف أسباب فصل وزير الصحة لطبيبين من الوظيفة

2019/05/22 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أفاد مصدر في وزارة الصحة، الأربعاء، بإصدار الوزير علاء العلوان أمر إداريا بفصل معاون مدير الصحة العامة محمد جبر حويل ومسؤول شعبة التحصين معتز محمد عن الوظيفة لتورطهم باستيراد اللقاحات والمصول المنتهية الصلاحية.وذكر المصدر لـ/المعلومة/ إن “وزير الصحة علاء العلوان اصدر امرأ إداريا بفصل طبيبين في الوزارة عن الوظيفة احدهما يشغل […]

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