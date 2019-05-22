مكتب الحشد في الديوانية يستذكر الشهيد ابو وسام المطوكي ورفاقه

2019/05/22 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب هيئة الحشد الشعبي في محافظة الديوانية المهرجان السنــوي الخاص باستذكار عدد من شهداء الحشد.وقال مودفنا، إن مكتب هيئة الحشد في الديوانية اقام مهرجانا تحـت شـعار ( الشهداء سفراء الخلود ) بذكرى استشهاد القائد أبو وسام المطوكي ورفاقه.واضاف ان المهرجان شهد حضور جمع غفير من أهالي الديوانية ومجاهدي الحشد وشيوخ العشائر والقيادات ...

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