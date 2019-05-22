بالصور.. اتمام توطين رواتب مقاتلي اللواء 27 بالحشد

2019/05/22 | 18:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، توطين رواتب مقاتلي اللواء 27 ضمن قاطع شمالي بغداد.وافاد موفد اعلام الحشد، ان كوادر المالية العامة اكملت عملية توطين رواتب اللواء 27 في مقره بمنطقة بوب الشام شمالي العاصمة.وكانت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي أعلنت في 6 آيار 2019 عن جمع بيانات ...

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