موجة حر قادمة الى العراق في هذه الايام

2019/05/22 | 18:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاربعاء، حالة الطقس لخمسة ايام فيما اشارت الى حدوث ارتفاع ملحوظ بدرجات حرارة نهاية الاسبوع الجاري ومطلع الاسبوع المقبل.وقالت الهيئة، ان "درجات الحرارة العظمى اليوم كانت وفق التوقعات اذا سجلت في بغداد 40 مئوية، البصرة 41، الموصل 35، فيما اوضحت في جداول توضيحية الدرجات المسجلة في باقي المحافظات".

وتابعت الهيئة، ان "طقس يوم غد الخميس سيكون صحواً في عموم المناطق دون تغيير في درجات الحرارة، فيما سيشهد العراق ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات الحرارة اعتباراً من الجمعة".

وعن طقس السبت أكدت الهيئة، انه "سيكون صحواً في معظم المناطق مع درجات حرارة ترتفع قليلاً عن اليوم الذي سبقه"، فيما اشارت الى ان "درجات الحرارة ستعاود الانخفاض بدءاً من الاحد".انتهى/س

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