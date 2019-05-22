لتجديد عقده.. الشرطة يغري مدربه المونتنغري

2019/05/22 | 18:27

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يأمل نادي الشرطة الرياضي، في تجديد عقد مدرب فريقه الكروي نيبوشيا يوفوفيتش، لموسم اضافي.

وقال مصدر في ادارة النادي في حديث صحفي اطلعت عليه

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