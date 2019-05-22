فوز وتعادل في ممتاز الكرة

2019/05/22 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص استكملت مباريات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاربعاء، حيث اقيمت مباراتين في بغداد والديوانية.ففي المباراة الاولى، تغلب امانة بغداد على نفط ميسان بهدف دون رد سجله اللاعب مهيمن سليم في الدقيقة 93 من عمر المواجهة، وفي المباراة الثانية خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة […]

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