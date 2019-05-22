عبد المهدي يصل الكويت

2019/05/22 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

وصل

رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، الى دولة الكويت.

وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وصل الى دولة الكويت عصر اليوم، وكان في استقباله بمطار الكويت الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، حيث اجريت لسيادته مراسم الاستقبال الرسمية وعزف خلالها السلامان الوطنيان العراقي والكويتي”.





وأضاف

البيان، أن “الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء ضم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير

النف ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزراء الخارجية والتخطيط والتجارة والثقافة

والنقل، وعضو مجلس النواب رئيس لجنة الصداقة العراقية الخليجية ورئيسي هيئة الاستثمار

والمنافذ الحدودية، وعددا من النواب ووكلاء الوزارات والمسؤولين الأمنيين والمستشارين”.

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