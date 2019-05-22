التجارة تعلن حصيلة جديدة عن كميات الحنطة المسوقة في العراق

2019/05/22 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اقتصادية

أعلن

وزير التجارة، محمد هاشم العاني، اليوم الأربعاء، عن تسويق 1372852 طنا من الحنطة المحلية

في تسع محافظات لغاية يوم 21 أيار الحالي.

وقال

العاني، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “حصيلة تسويق محصول

الحنطة للفترة من (15 نيسان 2019)، لغاية (21 أيار 2019)، بلغت 1372852 طنا”.

وأضاف

العاني، أن “تلك الحصيلة كانت بواقع 1269198 طنا من الحنطة الناعمة الدرجة الاولى”،

مبينا أن “مجموع تسويق الحنطة الناعمة للدرجة الثانية بلغ 100156 طنا ، اما الدرجة

الثالثة فقد بلغت الكميات المسوقة لهذا النوع 3498 طنا”.

وأشار

وزير التجارة إلى أن “محافظة واسط تصدرت المحافظات من حيث كميات الحنطة المسوقة”.

وبين،

أن “المحافظات التي بدأت الحملة التسويقية هي بغداد/ الرصافة وذي قار والبصرة

وميسان وواسط والسماوة والنجف والديوانية والحلة وكربلاء وبابل”.

وأشار

إلى، أن “محافظة واسط تصدرت المحافظات المسوقة للحنطة بكمية اجمالية تجاوزت الـ50

ألف طن لتؤكد انها سلة الغذاء العراقي”، مؤكدا “استمرار الوحدات الحسابية

في مواقع الشركة التي باستلام الحنطة بصرف المستحقات المالية أولا بأول”.

وتابع

، أن التوجيهات أوصت بتوفير المبالغ للفلاحين وان لايستغرق تأخير الصرف أكثر من

(٧٢) ساعة”، كاشفا عن “إجمالي ماتم صرفه لغاية اليوم والذي تجاوز الـ ٦٣

مليارا و٣٩٥ مليونا و١١٥ ألف دينار عراقي عن قيمة الكميات المسوقة والتي انجز احتسابها”

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