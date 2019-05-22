تفاصيل اجتماع عاجل بين قطر وإيران في الدوحة

2019/05/22 | 18:37

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بغداد اليوم- متابعة

بحث رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، اليوم الأربعاء، مع السفير الإيراني...





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