أمازون تكسب نزاعا حول استخدام اسمها على الانترنت

2019/05/22 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} يحقّ لمجموعة أمازون الأميركية العملاقة استخدام اسمها كما هو في أسماء نطاقات الانترنت، بالرغم من اعتراض عدّة بلدان أميركية جنوبية تنتشر فيها غابة الأمازون، على هذه التسمية في مواجهة مستمرة منذ سبع سنوات.

واعتبرت هيئة الانترنت للأسماء والأرقام المخصصة {آيكان} التي تدير أسماء النطاق على الانترنت أن العملاق الأميركي مخوّل استخدام هذا الاسم ومشتقاته بالرغم من احتجاج عدّة بلدان على الأمر، من بينها البرازيل.فالمجموعة الأميركية تحمل اسم الغابة المطيرة الشهيرة الملقبة بـ"رئة العالم".وقال وزير الخارجية البرازيلي في آذار/مارس أنه "نظرا للدلالة اللغوية الملازمة للغابة، ينبغي ألا يكون اسم النطاق هذا حكرا على شركة ما".وكانت هيئة "آيكان" قد قررت البتّ في المسألة في حال تعذّر على الطرفين التوصل إلى اتفاق.وقد تعهدت المجموعة الأميركية عدم استخدام هذا الاسم في سياق قد يدلّ على الغابة والسماح للبلدان المعنية بالاستفادة من عدّة أسماء نطاقات مشتقة "لأغراض غير تجارية" هدفها رفع الوعي إزاء هذه المنطقة المهددة.وندد وزير الخارجية البرازيلي الاثنين بقرار هيئة "آيكان" الذي لا يراعي في نظره بما فيه الكفاية "موجب حماية التراث الطبيعي والثقافي والرمزي لبلدان منطقة الأمازون وشعوبها".



وتحقق الشركة الاميركية العملاقة أرباحا خيالية بفضل مروحة واسعة من الخدمات وتواجه في نفس الوقت منافسة شرسة من شركات اخرى.قالت مجلة فوربس إن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون دوت كوم للتجارة الإلكترونية انتزع لقب أغنى شخص في العالم من الملياردير بيل غيتس مستفيدا من ارتفاع قيمة سهم الشركة الذي رفع ثروته إلى 90.6 مليار دولار.قررت شركة "وول مارت" الاميركية، أكبر الموزعين في العالم، التحالف مع مجموعة غوغل العملاقة للمعلوماتية لبيع المنتجات على الإنترنت، سعيا لمنافسة مجموعة أمازون في مجال التسوق الإلكتروني.وكتب مسؤول قسم التجارة الإلكترونية في "وول مارت" مارك لور "اعتبارا من نهاية أيلول/سبتمبر، سنعمل مع غوغل لعرض مئات آلاف السلع التي سيكون من الممكن طلبها بالصوت عبر غوغل أسيستانت"، المساعد الشخصي الذكي الذي طورته غوغل.وبذلك ستقوم "وول مارت" التي تعد بتوفير "أكبر عرض متاح للتوزيع على الإنترنت"، بدمج "غوغل إكسبرس"، خدمة غوغل للتسوق التي تسمح حاليا بالتبضع من عدة مجموعات.وأعلنت غوغل عن "مئات آلاف المنتجات من مساحيق الغسيل إلى العاب ليغو" في بيان أصدره المسؤول في المجموعة سريدهار راماسوامي، وبذلك تجابه المجموعتان مباشرة أمازون.انتهى

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