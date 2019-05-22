البنك المركزي يبيع اكثر من 193 مليون دولار في مزاد بيع العملة الاجنبية

2019/05/22 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باع البنك المركزي العراقي اكثر من ( 193) مليون دولار في مزاد بيع العملة الاجنبية اليوم .

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