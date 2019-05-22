2019/05/22 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري , مع مدير بعثة اليونسكو في العراق باولو فونتاني اعادة اعمار وتأهيل قلعة كركوك التأريخية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك يبحث مع اليونسكو اعمار قلعتها التاريخية) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك يبحث مع اليونسكو اعمار قلعتها التاريخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).