الرئيس الاوكراني السابق يواجه العدالة بقضية فساد

2019/05/22 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت النيابة العامة الخاصة بمكافحة الفساد في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أنها بدأت تحقيقا بحق الرئيس السابق، بيترو بوروشينكو، ومسؤولين كبار آخرين، ضمن قضية “تجاوز صلاحيات رسمية”.وأوضحت النيابة العامة في بيان، نشر على صفحتها في موقع “فيسبوك”، أن الحديث يدور عن تعيين موظفين في شركة “تسينتر إينيرغو”، وهي إحدى أبرز الشركات الوطنية للطاقة […]

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