2019/05/22 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ظلت إسرائيل تحذر بأعلى صوتها مما تمثله إيران من تهديد لأمنها، فلماذا لم يصدر أي تصريح عن جهاز أمنها ولا عن الحكومة ولا عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول شبح المواجهة المحتملة بين عدوها الأكبر إيران وحليفها الأقوى أميركا؟ سؤال حاول مراسل صحيفة ذي إندبندنت البريطانية في القدس بيل ترو الرد عليه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إندبندنت: لماذا تتجنب إسرائيل التعليق على التصعيد الإيراني الأميركي؟ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إندبندنت: لماذا تتجنب إسرائيل التعليق على التصعيد الإيراني الأميركي؟) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إندبندنت: لماذا تتجنب إسرائيل التعليق على التصعيد الإيراني الأميركي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).