سقوط 13 قذيفة هاون جنوب بعقوبة

2019/05/22 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاربعاء، بسقوط 13 قذيفة هاون على قرية جنوب مدينة بعقوبة.

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