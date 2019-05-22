2019/05/22 | 19:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر أمني، الاربعاء، بسقوط 13 قذيفة هاون على قرية جنوب مدينة بعقوبة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط 13 قذيفة هاون جنوب بعقوبة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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