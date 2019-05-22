القبض على 37 مطلوبا في بابل

2019/05/22 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة شرطة بابل، الاربعاء، بالقاء القبض على 37 مطلوبا خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظة.

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