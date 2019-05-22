تقرير: 600 مليار دولار خسائر استمرار الحرب التجارية بين أمريكا والصين

2019/05/22 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس توقع تقرير صادر من منظمة التعاون الاقتصادي أن تساهم التوترات التجارية الحالية في تباطؤ الاقتصاد العالمي لينمو 3.2% خلال العام الجاري مقارنة بمعدل نمو 3.5% العام الماضي.وقال التقرير المنشور على موقع المنظمة الإلكتروني إن يعود الاقتصاد العالمي ليحقق معدل نمو 3.4% في العام المقبل.وقال التقرير إن

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