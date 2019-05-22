سقوط 10 قذائف هاون جنوبي ديالى

2019/05/22 | 19:09

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بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، الأربعاء بسقوط 10 قذائف هاون على محيط قرية جنوب المحافظة.

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