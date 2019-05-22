2019/05/22 | 19:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط 10 قذائف هاون جنوبي ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
افاد مصدر امني من داخل محافظة ديالى، الأربعاء بسقوط 10 قذائف هاون على محيط قرية جنوب المحافظة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط 10 قذائف هاون جنوبي ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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