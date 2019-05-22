2019/05/22 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نشر مقربون من محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، صورة للاخير بعد اطلاق سراحه.وبحسب المقربين، فان”كريم يتنزه حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت”.وافاد مصدر في وقت سابق من اليوم، بان “الانتربول اطلق سراح كريم بعد وساطة من قبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني”.واحتجز الانتربول يوم امس، محافظ كركوك السابق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صورة..



نجم الدين كريم يتنزه في بيروت بعد اطلاق سراحه وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة.. نجم الدين كريم يتنزه في بيروت بعد اطلاق سراحه) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صورة.. نجم الدين كريم يتنزه في بيروت بعد اطلاق سراحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).