عبد المهدي يلتقي امير الكويت

2019/05/22 | 19:13

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التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امير دولة الكويت صباح الاحمد

الجابر الصباح كما ألتقى أيضاً ولي العهد نواف الاحمد الجابر الصباح

وبحث معها تعزيز العلاقات والتعاون والتنسيق المشترك في المجالات

كافة.

هذا وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد وصل مساء اليوم إلى

الكويت في زيارة رسمية وكان في استقباله بمطار الكويت الشيخ جابر

المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي ، وتأتي زيارة عبد

المهدي للكويت إستكمالاً لزيارته لدول الجوار العراقي والتنسيق

المشترك لتخفيف حدة التوتر في المنطقة لاسيما الجمهورية الإسلامية

وأميركا ، ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء عدد من الوزراء

والنواب ووكلاء الوزارات والمسؤولين الأمنيين والمستشارين.

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