2019/05/22 | 19:13

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الدفاع النيابية : الأميركان يخططون لتحويل قاعدة عين الاسد الى مطار عسكري

الاربعاء

22

ايار

2019 :

07:04 pm

20

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية

جديدة لقاعدة عين الأسد في محافظة الانبار لاستفزاز إيران. عضو اللجنة كريم المحمداوي أوضح إن الجانب الأمريكي لا يعير إي أهمية

لرفض العراق استخدام أراضيه كمنطلق لاستهداف دول الجوار ويعمل في

الوقت الحالي على زيادة تواجد قواته القتالية في قواعده المنتشرة في

المحافظات الغربية، لافتا إلى إن عدد القوات الأمريكية القتالية ارتفع

إلى أكثر من خمسين ألف مقاتل في عموم البلاد.

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