2019/05/22 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. البدء بإعادة إعمار الجسر الثالث في الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/22 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. البدء بإعادة إعمار الجسر الثالث في الموصل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. البدء بإعادة إعمار الجسر الثالث في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).