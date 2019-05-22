2019/05/22 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عضو بالخارجية النيابية يكشف ابرز الملفات التي سيناقشها عبد المهدي في الكويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/22 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بالخارجية النيابية يكشف ابرز الملفات التي سيناقشها عبد المهدي في الكويت) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بالخارجية النيابية يكشف ابرز الملفات التي سيناقشها عبد المهدي في الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).