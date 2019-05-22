حداد يبحث مع وزير الاتصالات السبل الكفيلة لتطوير الخدمات واستثمار الفرص للارتقاء بواقع عمل الوزارة.

2019/05/22 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، اليوم الاربعاء، مع وزير الاتصلات نعيم الربيعي عددا من المواضيع والملفات المتعلقة يتعلق بتشريع قانون وزارة الاتصالات وتطبيق الركائز الأساسية من أجل تطوير أداء المؤسسات الخدمية المتمثلة بالتنمية المستدامة للبنى التحتية

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